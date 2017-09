Dos terremotos poderosos han golpeado a Mexico en dos semanas

Usted puede encontrar la versión en inglés aquí.

Un terremoto poderoso agitó la Ciudad de México el martes por la tarde, colapsando edificios en la capital del país. El evento ocurrió 11 días después de que otro terremoto más poderoso mató alrededor de 100 personas y destrozó más de 45.000 hogares.

¿Que pasó? El Servicio Geológico de los Estados Unidos dijo que un terremoto de magnitud 7,1 ocurrió cerca del pueblo de Raboso en Puebla, aproximadamente a 76 millas al sureste de la Ciudad de México, a una profundidad de 31 millas. Esta estimación del servicio geológico es preliminar, pero el Servicio Nacional de Sismología de México publicó números similares.

Un funcionario del Servicio Geológico de los Estados Unidos le dijo a La Prensa Asociada que el terremoto del martes no fue una réplica del desastre que ocurrió cerca de Chiapas el 8 de septiembre, debido a la gran distancia entre los dos eventos.

Reporte de daños: Según Luis Felipe Puente, coordinador de la Agencia de Defensa Civil de México, 225 personas han muerto hasta ahora.

La ciudad de México reportó un número de fallecidos de por lo menos 94, mientras que en Morelos, un estado en el centro de México, murieron 71 personas. Puebla, donde ocurrió el terremoto, reportó 43 muertes. Se registraron 12 muertes más en el Estado de México, que está al lado de la Ciudad de México, cuatro en Guerrero y una en Oaxaca.

El alcalde de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, dijo que al menos 20 edificios, entre ellos una escuela, se habían derrumbado, con informes de personas atrapadas adentro.

Los medios de comunicación social de la Ciudad de México muestran paredes agrietadas y edificios derribados en áreas pobladas, mientras los ciudadanos entran en pánico y salen despavoridos a las calles. Gerardo Lazos, periodista de Patito Televisión, filmó su casa en la Ciudad de México temblando durante el terremoto. Pero el evento probablemente causó devastación en todo el centro de México.

La policía, los oficiales de emergencia y los ciudadanos continuaron excavando durante la noche, bajo luces de inundación, buscando sobrevivientes.

Emergency workers now carrying people out on stretchers while others pass buckets in to carry out rubble from downed buildings pic.twitter.com/eF7EiGL9wW

